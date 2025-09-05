Trump firma per il dipartimento di Guerra

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo con cui cambia il nome al dipartimento della Difesa in dipartimento della Guerra. "Abbiamo la forza militare più forte al mondo - ha dichiarato Trump - non c'è nessuno che può competere con noi". Con il ripristino del nome di dipartimento di Guerra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole mandare un messaggio a nemici e ad alleati: "Il messaggio che mandiamo è di vittoria, un messaggio di forza, noi siamo molto forti".
L'Europa e la guerra in Ucraina
Parlando dallo studio ovale della Casa Bianca, Trump ha detto che l'Europa "vuole vedere finire" la guerra in Ucraina. "Vogliamo salvare molte vite - ha spiegato - e faremo qualcosa in questo senso. Penso che la gente si aspetti che li aiuteremo. L'Europa sarà di gran lunga la prima a intervenire, e vuole essere la prima, vuole, vuole vederla finire. L'Europa vuole vederla finire".
I dazi per mettere fine alle guerre
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricordato di aver usato i dazi per "mettere fine a sette guerre in sette mesi", parlando di "forza e commercio" come chiave per raggiungere gli accordi. Appare un messaggio rivolto ai giudici della Corte Suprema che dovranno decidere se i dazi imposti da Trump, senza il consenso del Congresso, siano illegali come ha stabilito una corte minore.