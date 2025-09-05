In Ruanda il primo taxi volante

AGI - Il Ruanda ha segnato una pietra miliare storica nel settore dell'aviazione con il primo volo pubblico di un drone passeggeri a pilotaggio autonomo nel continente africano. Come riporta Kt Press, la dimostrazione, con il velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVtol) EHang EH216-S, si è svolta a Kigali , poco prima dell'Africa Aviation Summit 2025.
Il governo del Ruanda ha collaborato con China Road and Bridge Corporation (Crbc) ed EHang, leader mondiale nella tecnologia per la mobilità aerea urbana, per lanciare il volo pilota.
Obiettivi della mobilità aerea avanzata
L'EH216-S, progettato per trasportare due passeggeri, ha raggiunto un'altitudine di circa 100 metri, rappresentando il passo successivo nell'audace adozione da parte del Ruanda di tecnologie avanzate per la mobilità aerea. I funzionari affermano che questa iniziativa rafforza la posizione del Ruanda come polo africano per la sperimentazione e l'implementazione di tecnologie aeronautiche all'avanguardia. Il Ruanda mira a sviluppare un ecosistema per la Mobilità Aerea Avanzata, un settore che dovrebbe ridurre la congestione urbana, le emissioni di carbonio e creare nuovi modelli di trasporto sostenibile.
Partnership e visione futura
"Il Ruanda sta attivamente costruendo un futuro in cui le nostre città saranno più connesse e la nostra economia più dinamica attraverso soluzioni di trasporto innovative", ha affermato il ministro delle Infrastrutture. "La nostra partnership con Crbc fornisce una solida base per introdurre nuove tecnologie e competenze. Collaborando a questo volo storico, non solo mostriamo il futuro dell'aviazione, ma dimostriamo anche il nostro impegno nel promuovere un ambiente normativo sicuro e all'avanguardia per la mobilità aerea avanzata", ha detto il ministro delle Infrastrutture.
Collaborazione per lo sviluppo innovativo
Huang Qilin, direttore generale dell'Ufficio Crbc in Ruanda, ha accolto con favore la partnership, affermando: "Siamo orgogliosi di collaborare con il governo del Ruanda per sostenere la loro visione di diventare un pioniere nella tecnologia aeronautica. Sfruttando la nostra rete globale e la nostra competenza ingegneristica, non vediamo l'ora di lavorare con il Ruanda per esplorare il potenziale dell'economia a bassa quota e creare nuovi modelli per uno sviluppo innovativo in tutto il continente".
Il Ruanda leader nell'adozione di tecnologie avanzate
EHang ha sottolineato che l'EH216-S fa parte di una nuova generazione di eVTOL senza pilota, già testati in Asia e Medio Oriente. Il lancio in Ruanda segna la prima dimostrazione di questo tipo in Africa e sottolinea la volontà del Paese di assumere un ruolo guida nell'adozione di soluzioni di trasporto futuristiche. I droni passeggeri, o "taxi volanti", sono ancora in fase iniziale in tutto il mondo, ma stanno guadagnando terreno in Paesi come la Cina, gli Emirati Arabi Uniti e alcune città europee. Sono considerati un'alternativa ecologica ed elettrica per gli spostamenti urbani a breve distanza. Il debutto di successo del Ruanda colloca il Paese tra i primi a livello mondiale in questo campo.