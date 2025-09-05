L'Ue accende Jupiter, supercomputer per inseguire Cina e Usa

AGI - Per tentare di recuperare terreno nella corsa globale all'intelligenza artificiale, l'Unione europea ha acceso oggi Jupiter, il supercomputer più veloce del continente.
"Noi in Germania, e noi in Europa, abbiamo tutte le opportunità di recuperare terreno e poi tenere il passo" con i pionieri dell'intelligenza artificiale, Stati Uniti e Cina, ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, presente all'inaugurazione nel Centro di Supercalcolo di Juelich.
Jupiter, un supercomputer di classe exascale
Jupiter è il primo supercomputer "exascale" d'Europa, il che significa che sarà in grado di eseguire almeno un quintilione (o un miliardo di miliardi) di calcoli al secondo. Gli Stati Uniti dispongono già di tre computer di questo tipo, tutti gestiti dal Dipartimento dell'Energia. Jupiter è ospitato in un centro di circa 3.600 metri quadrati che contiene rack di processori e circa 24.000 chip Nvidia, tra i più apprezzati dall'industria dell'intelligenza artificiale. Metà dei 500 milioni di euro necessari per sviluppare e gestire il sistema nei prossimi anni proviene dall'Unione Europea e il resto dalla Germania. La sua enorme potenza di calcolo è accessibile a ricercatori di numerosi settori e ad aziende per scopi come l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale.
Competitività internazionale e modelli di intelligenza artificiale
"Jupiter rappresenta un balzo in avanti nelle prestazioni di calcolo in Europa", ha detto Thomas Lippert, responsabile del centro di Juelich ed è il primo a poter essere considerato competitivo a livello internazionale per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale. Secondo un rapporto di quest'anno della Stanford University, le istituzioni con sede negli Stati Uniti hanno prodotto 40 modelli di intelligenza artificiale "notevoli" - ovvero quelli considerati particolarmente influenti - nel 2024, rispetto ai 15 della Cina e ai soli tre dell'Europa.
Nel suo discorso, Merz ha ammesso che Stati Uniti e Cina sono attualmente in una "corsa testa a testa" per il predominio nel campo dell'intelligenza artificiale, ma l'Europa potrebbe recuperare il terreno perso. "In Germania e in Europa nel suo complesso, abbiamo bisogno di capacità di calcolo sovrane che siano alla pari con i nostri concorrenti internazionali", ha affermato "Questa è una questione di competitività, oltre che di sicurezza del nostro Paese".
Tecnologia e applicazioni di Jupiter
Jupiter è stato costruito da un consorzio composto da Eviden, una sussidiaria del colosso tecnologico francese Atos, e dal gruppo tedesco ParTec. Tuttavia, a causa dei chip Nvidia che alimentano la macchina, dipende ancora fortemente dalla tecnologia statunitense. Ha una vasta gamma di altri potenziali utilizzi oltre all'addestramento di modelli di intelligenza artificiale. I ricercatori vogliono utilizzarlo per creare previsioni climatiche più dettagliate e a lungo termine, che sperano possano prevedere con maggiore precisione la probabilità di eventi meteorologici estremi o simulare i processi cerebrali in modo più realistico, una ricerca che potrebbe essere utile in settori come lo sviluppo di farmaci per combattere malattie come l'Alzheimer. Può anche essere utilizzato per la ricerca relativa alla transizione verso l'energia pulita, ad esempio simulando i flussi d'aria attorno alle turbine eoliche per ottimizzarne la progettazione.
Efficienza energetica e sostenibilità
Richiederà in media circa 11 megawatt di potenza, secondo le stime, l'equivalente dell'energia utilizzata per alimentare migliaia di case o un piccolo impianto industriale. Ma i suoi operatori insistono sul fatto che sia il più efficiente dal punto di vista energetico tra i sistemi informatici più veloci al mondo. Utilizza l'hardware più recente e più efficiente dal punto di vista energetico, ha sistemi di raffreddamento ad acqua e il calore di scarto che genera verrà utilizzato per riscaldare gli edifici vicini.