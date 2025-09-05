Missile israeliano distrugge l'ultimo palazzo di 12 piani rimasto in piedi a Gaza City

AGI - La Torre Mushtaha, un edificio di 12 piani di Gaza City, uno dei pochi 'grattacieli' rimasti in piedi, è stato distrutto dall'esercito israeliano. La Protezione Civile locale ha segnalato la morte di 29 morti solo nella giornata di oggi: 19 in raid aerei contro edifici e tende di sfollati in diversi quartieri della città e nella periferia, e altre dieci altrove nel territorio.
Prima di colpire la Torre Mushtaha, crollata come un castello di carte, l'esercito israeliano ha avvertito la popolazione "per limitare i danni causati ai civili". Testimoni raccontano di aver visto gli abitanti gettare i loro averi dai piani superiori per raccoglierli e fuggire prima del bombardamento. Meno di mezz'ora dopo l'ordine di evacuazione, la torre è stata colpita. Secondo l'Idf, Hamas vi aveva installato "infrastrutture utilizzate per preparare e condurre attacchi" contro l'esercito israeliano.
"Nei prossimi giorni, l'esercito effettuerà attacchi precisi e mirati contro le infrastrutture terroristiche", ha aggiunto il comando israeliano, specificando che saranno presi di mira in particolare i grattacieli. L'esercito, che afferma di controllare circa il 75% della Striscia di Gaza e il 40% di Gaza City, vuole conquistare l'ultima grande roccaforte di Hamas nel territorio palestinese.
Secondo un alto funzionario militare israeliano, "un milione" di persone potrebbe lasciare Gaza City e spostarsi la parte meridionale del territorio. Mentre continuano in Israele le manifestazioni dei parenti degli ostaggi per chiederne il rilascio, l'ala armata di Hamas, le Brigate Ezzedine al-Qassam, ha pubblicato un video di due di loro.
Uno, identificato dai media israeliani come Guy Gilboa-Dalal, chiede a Netanyahu di non lanciare un'offensiva su Gaza City. Il secondo che appare alla fine della sequenza e' Alon Ohel, ed e' la prima volta che compare in un video dal giorno del suo rapimento, il 7 ottobre 2023.