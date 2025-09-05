Scandalo in Gb, si dimette la vicepremier Rayner

AGI - La vicepremier britannica, Angela Rayner, ha rassegnato le dimissioni dopo aver ammesso di aver pagato all'erario una somma inferiore al dovuto per l'acquisto di un appartamento.
"Ho deciso di dimettermi dai miei incarichi di vicepremier e ministro per l'edilizia abitativa nonché dalla carica di vice leader del Partito Laburista", si legge nella lettera, diffusa al pubblico, inviata da Rayner al premier Keir Starmer.
Mercoledì scorso Rayner, dopo giorni di polemiche, aveva ammesso di non aver versato le imposte dovute e ha attribuito l'errore a consigli "sbagliati". L'ormai ex vicepremier aveva poi dichiarato di aver allertato le autorità fiscali e consultato il consulente etico del governo.
Starmer aveva quindi offerto il suo sostegno alla vicepremier e aveva affermato in Parlamento di essere "molto orgoglioso" di sedere accanto a lei. "Ero davvero sotto shock perché pensavo di aver fatto tutto correttamente", ha detto la politica quarantacinquenne ai microfoni di Sky News, "mi sono affidata ai consigli ricevuti e sono devastata perche' ho sempre seguito le regole, cosa di cui sono sempre stata orgogliosa".
Volto dell'estrema sinistra del partito, Rayner ha spiegato di aver consultato avvocati "che non hanno tenuto adeguatamente conto" di tutti i dettagli della sua situazione personale.
A portare alla luce la vicenda era stato il 'Telegraph', che aveva rivelato come la vice di Starmer, spesso bersaglio dei media conservatori, avesse risparmiato 40 mila sterline di tasse sull'acquisto di una casa a Hove rimuovendo il suo nome dai titoli di proprietà di un'altra abitazione situata nella sua circoscrizione. Di conseguenza, il nuovo appartamento e' diventato ufficialmente il suo unico bene immobile.