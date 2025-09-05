Chiude la storica azienda di caramelle Cachou Lajaunie nate nel 1880

AGI - Altro duro colpo per il 'made in France' e i suoi prodotti iconici: in assenza di piano di rilancio, il produttore delle storiche caramelle alla liquirizia Cachou Lajaunie ha deciso di cessarne la produzione. Lo riferisce il quotidiano Le Figaro.
Le celebri caramelle di Tolosa e la loro leggendaria scatola rotonda gialla e nera erano state inventate dal farmacista Leon Lajaunie nel 1880. Da diversi mesi erano scomparse dagli scaffali, prospettando una fine ormai vicina. Il proprietario del marchio, la multinazionale italo-olandese Perfetti Van Melle, ha informato Le Figaro della sua decisione di cessarne la produzione. D'ora in poi quindi le piccole caramelle quadrate alla liquirizia non verranno piu' prodotte.
"Dopo un'attenta analisi delle sue performance e a causa del calo della domanda, Perfetti Van Melle ha preso la difficile decisione di cessare la produzione e la distribuzione del marchio Cachou Lajaunie all'inizio del 2025", ha annunciato l'azienda olandese al quotidiano d'Oltralpe.
La fine delle Cachou Lajaunie giunge all'indomani dell'annunciata vendita di Petit Bateau, emblematico brand di abbigliamento per bambini 'made in France', dal gruppo proprietario bretone Rocher al fondo d'investimento americano Regent.