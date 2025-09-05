Tensioni Usa-Venezuela: 2 caccia di Caracas sorvolano nave da guerra Usa

Tensioni Usa-Venezuela: due caccia di Caracas sorvolano una nave da guerra americana. Il Pentagono: "provocatorio"
AGI - Due caccia venezuelani hanno sorvolato una nave da guerra americana USS Jason Dunham in una dimostrazione di forza. Lo ha riferito la CbsNews, ricordando che la Dunham fa parte di una flotta di navi Usa inviate a colpire organizzazioni criminali e narcoterrorismo.
Martedì il presidente Usa Donald Trump ha annunciato la distruzione al largo del Venezuela di un'imbarcazione ritenuta carica di droga e l'uccisione di 11 narcotrafficanti appartenenti al cartello Tren De Agua accusato di essere legato al presidente venezuelano Nicolas Maduro. Caracas ha reagito duramente, smentendo le accuse e definendo l'accaduto "esecuzioni extragiudiziali" da parte di Washington.
Il Pentagono ha definito l'episodio una "mossa altamente provocatoria" e mettendo in guardia Caracas da un'ulteriore escalation. "Si consiglia vivamente al cartello che gestisce il Venezuela di non intraprendere ulteriori azioni volte a ostacolare, scoraggiare o interferire con le operazioni antidroga e antiterrorismo condotte dalle forze armate statunitensi", ha dichiarato il Pentagono.
Maduro annuncia mobilitazione
Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato per una "importante mobilitazione e organizzazione delle forze" da parte della Milizia Nazionale Bolivariana (Mnb). L'auspicio, ha spiegato, è quello di vedere coinvolti gli 8,2 milioni di cittadini che si sono recentemente uniti al "sistema di difesa nazionale" in risposta alle "minacce" Usa.
Oltre a questi, sarà convocata anche una "potente base" di 4,5 milioni di miliziani "già addestrati da anni". "Tutti gli uomini e le donne venezuelani, intere famiglie che si sono arruolati in ogni comunità del Paese, sono convocati venerdi' 5 settembre, per tutta la giornata", ha annunciato il leader chavista.