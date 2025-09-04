Sydney, caos all’asilo: nonno porta a casa il bimbo sbagliato

AGI - Ha suscitato molto clamore in Australia la storia del piccolo bambino di un anno che è stato portato via dall'asilo per errore. Un'indagine è stata avviata, scrive la BBC, dopo che si è scoperto come un nonno abbia portato a casa per errore il nipote 'sbagliato' senza che né lui, né l'educatrice si fossero accorti dello scambio. È accaduto nei sobborghi di Sydney, in Australia.
L’uomo, si legge, era arrivato lunedì pomeriggio al First Steps Learning Academy, nella zona di Bangor, per prendere il nipote. Ma ha finito per portare via un altro bimbo, che stava dormendo in una stanza buia. L’errore è emerso solo quando la madre del piccolo si è presentata al centro e non ha trovato il figlio di un anno, ha riferito il Sydney Morning Herald. "Non riesco nemmeno a descrivere la sensazione", ha raccontato la donna, che ha chiesto di restare anonima. "Non sapevano dirmi il nome dell'anziano, né chi fosse, né chi dovesse prendere. Non sapevano neanche descriverlo, a parte che indossava dei pantaloncini e che era un uomo di una certa età".
Secondo le regole di sicurezza, i centri per l’infanzia non consentono il ritiro dei bambini a persone diverse dai genitori, tutori o accompagnatori riconosciuti. Ma la madre ha escluso che la colpa sia del nonno: "Non siamo arrabbiati con lui, non ce l’abbiamo con lui. La responsabilità è dell’asilo". La famiglia ha spiegato che l’uomo è "devastato" e ha "ammesso l’errore": "Quando se n’è accorto, ha riportato indietro il bambino di corsa".
La direzione dell'asilo ha spiegato che l’educatrice coinvolta nell’incidente è stata sospesa. "Ci scusiamo sinceramente con le famiglie direttamente coinvolte in questo episodio profondamente sconvolgente e isolato", ha dichiarato la direttrice Trisha Hastie alla Bbc, aggiungendo che non era mai accaduto prima in nessuna delle strutture del gruppo e che sono già state rafforzate le procedure per "evitare che si ripeta".