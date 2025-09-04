Recuperato in Argentina dipinto rubato dai nazisti 80 anni fa

AGI - Le autorità argentine hanno recuperato un dipinto del XVIII secolo rubato più di 80 anni fa dai nazisti al mercante d'arte ebreo di Amsterdam Jacques Goudstikker, una settimana dopo che l'opera era stata casualmente avvistata in un annuncio immobiliare.
Il 'Ritratto di Signora' e la famiglia Kadgien
Il 'Ritratto di Signora (Contessa Colleoni)' del pittore Giuseppe Ghislandi, trafugato durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato consegnato alla magistratura argentina da Patricia Kadgien, figlia del gerarca nazista Friedrich Kadgien, ora agli arresti domiciliari con il marito. La coppia deve rispondere di occultamento e ostruzione alla giustizia dopo che ha tentato di nascondere l'opera d'arte rubata.
La svolta grazie a un annuncio immobiliare
Erano anni che il quotidiano olandese AD stava cercando di rintracciare l'opera. La svolta decisiva c'è stata la scorsa settimana, quando uno dei giornalisti ha trovato la casa di Kadgien in un annuncio immobiliare online nella città costiera di Mar del Plata: in una foto del soggiorno si vedeva il dipinto appeso sopra al divano in soggiorno. Il 25 agosto AD ha pubblicato il servizio e il giorno successivo il procuratore federale Carlos Martinez ha ordinato un'irruzione nella proprietà, ma il dipinto non c'era più.
Arresti e ritrovamenti successivi
La coppia, messa agli arresti domiciliari, ha infine consegnato l'opera. Nei giorni scorsi ulteriori perquisizioni hanno portato alla luce altri due dipinti che gli esperti ritengono possano risalire al XIX secolo, insieme a diversi disegni e incisioni.
Dopo la caduta del nazismo, molti gerarchi scapparono in America Latina, tra cui Friedrich Kadgien, che si rifugiò in Argentina dove rimase fino alla morte nel 1978.