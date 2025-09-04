Mega furto al museo Limoges, rubate porcellane cinesi per 9,5 milioni

AGI - Furto notturno con scasso da 9,5 milioni di euro al celebre Museo nazionale Adrien Dubouche di Limoges, dedicato alla porcellana. Secondo Paris Match che cita fonti di polizia, solo due pezzi sono stati rubati, di un valore inestimabile: si trattava di porcellane cinesi esposte nell'ambito di una mostra temporanea e appartenevano a un privato.
Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, l'allarme è scattato intorno alle 3:15 del mattino, ha riferito una fonte della polizia. Il Museo nazionale Adrien Dubouchè afferma sul suo sito di possedere "la più ricca collezione pubblica di porcellane di Limoges al mondo".
La sua collezione comprende anche "opere che rappresentano le principali fasi della storia della ceramica, dall'antichità ai giorni nostri, per un totale di 18.000 opere, di cui attualmente sono esposte 5.000".