"Zelensky inaffidabile, dipende dai farmaci". L'accusa di Mosca

AGI - Volodymyr Zelensky è gravemente dipendente da alcuni farmaci, questo non è più un segreto per nessuno. Pertanto, le sue dichiarazioni sono inadeguate e non affidabili. È la nuova accusa lanciata contro il presidente ucraino dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.
"Non è più un segreto per nessuno che Zelensky sia gravemente dipendente da alcuni farmaci. Ormai tutti lo sanno. Questo è evidente dai filmati, dalle fotografie e, in generale, dagli evidenti segni fisiologici", ha detto la portavoce intervistata dalla Tass.
"La posizione di Zelensky dipende dalla dose" che assume, ha sottolineato Zakharova specificando che per questo motivo "non dovremmo prestare attenzione alle dichiarazioni dell'Ucraina e farci guidare da esse", ma solo tenerne conto e "andare per la nostra strada".
"Questa è l'agonia del regime, aggravata dalle forniture di armi. E qualsiasi persona sana di mente capisce che più armi vengono fornite all'Ucraina, più terribile sarà questa agonia", ha poi ammonito. "In questa situazione di grande angoscia, è ovvio che sia le dichiarazioni che le osservazioni, altrettanto inadeguate e sporadiche, siano dettate principalmente dal desiderio di preservare il proprio potere personale", ha poi concluso Zakharova riferendosi sempre al presidente ucraino.