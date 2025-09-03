Trump: "Presto parlerò con Putin". Domani telefonata con Zelensky

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che presto avrà un nuovo colloquio con il presidente russo Vladimir Putin. "Parlerò con lui presto e poi saprete che cosa faremo", ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano un aggiornamento del conflitto tra Russia e Ucraina.
Intanto domani Trump sentirà l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo hanno confermato fonti dell'amministrazione americana. Mentre a quanto riferito dall'Eliseo oggi pomeriggio, i leader della 'coalizione dei volenterosi' che domani discuteranno a Parigi con lo stesso Zelensky di garanzie di sicurezza per l'Ucraina sentiranno Trump dopo la riunione.
Il presidente americano ha detto di "non avere messaggi" per il presidente russo Vladimir Putin: "Lui sa quello che penso - ha assicurato ai giornalisti alla Casa Bianca -. Non ho alcun messaggio per lui. Conosce bene quale sia la mia posizione e prenderà una decisione in un modo o nell'altro. Qualunque sia la sua decisione - ha aggiunto - saremo contenti oppure scontenti. E se saremo scontenti, vedrete succedere delle cose".
Peggiore conflitto dalla fine II guerra mondiale
Donald Trump ha poi definito "stupida" la guerra tra Russia e Ucraina, la "peggiore" dalla fine del Secondo conflitto mondiale per "quante persone perdono la vita ogni settimana". "Pensavo che Ucraina e Russia - ha aggiunto - avessero una relazione molto buona. Pensavo che sarebbe stato molto più facile. Non si può mai sapere con le guerre".
"Non abbiamo mai pensato in termini di ritiro dei soldati dalla Polonia - ha detto, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale -. Lo prendiamo in considerazione per altri Paesi, ma non lo possiamo sapere". "Siamo totalmente con la Polonia - ha aggiunto - e aiuteremo la Polonia a proteggersi". Trump ha parlato con al fianco il presidente polacco, il nazionalista Karol Nawrocki.
In serata Zelensky è arrivato a Parigi per un incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron. Lo riferisce un corrispondente di Ukrinform. "Alla vigilia della riunione della coalizione dei volenterosi, il presidente della Repubblica ricevera' il presidente dell'Ucraina in una riunione di lavoro e una cena al palazzo dell'Eliseo", aveva reso noto l'ufficio del presidente francese prima dell'arrivo di Zelensky. E Macron ha assicurato che gli europei sono pronti a fornire all'Ucraina garanzie di sicurezza.
"L'Europa c'è, per la prima volta con questo livello di impegno e intensità", ha detto Macron ai giornalisti al palazzo dell'Eliseo. "La questione ora è capire la sincerità della Russia e quali impegni prenderà dopo aver proposto la pace agli Stati Uniti", ha aggiunto.
Zelensky, "la Russia non vuole la fine del conflitto"
La Russia non ha ancora dimostrato di voler davvero mettere fine alla guerra in Ucraina. A sottolinearlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ricevuto stasera a Parigi dal suo omologo francese Emmanuel Macron.
"Purtroppo, non abbiamo ancora visto dalla Russia segnali del fatto che vogliano porre fine alla guerra", ha detto ai giornalisti al palazzo dell'Eliseo. Alla vigilia della riunione della 'coalizione dei volenterosi', Zelensky si è detto convinto che l'Europa e gli Stati Uniti aiuteranno Kiev ad "aumentare la pressione sulla Russia per andare verso una soluzione diplomatica".