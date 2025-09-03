Kim a Putin: faremo "tutto il possibile" per aiutare Mosca

AGI - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha promesso a Vladimir Putin di fare "tutto il possibile per assistere" Mosca, mentre il presidente russo ha ringraziato Pyongyang per l'invio di truppe a combattere contro l'Ucraina. L'incontro tra i due leader si è svolto a margine delle celebrazioni a Pechino per l'anniversario della resa formale del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale.
Ore prima, i due avevano affiancato il presidente cinese Xi Jinping in una grande parata militare per il primo incontro di questo tipo tra i leader dei tre Paesi dall'inizio della Guerra Fredda.
Dopo la parata, Kim e Putin si sono recati nella stessa auto in una residenza di stato per colloqui bilaterali privati.
"Se c'è qualcosa che posso o devo fare per lei e per il popolo russo, lo considero mio dovere e obbligo fraterno", ha detto Kim a Putin. Putin si è rivolto a Kim chiamandolo "caro presidente" in russo e gli ha rivolto i suoi più calorosi saluti.
I due Paesi sono vincolati da un trattato di mutua difesa del 2024 ed entrambi devono affrontare pesanti sanzioni internazionali: la Russia per la sua guerra in Ucraina e la Corea del Nord per il suo programma di armi nucleari.
"Recentemente, le relazioni tra i nostri Paesi hanno assunto un carattere speciale, fiducioso e amichevole, e un carattere di alleanza", ha detto Putin, e ha elogiato le forze speciali nordcoreane schierate in supporto alle truppe russe nella regione di Kursk. "I vostri soldati hanno combattuto coraggiosamente ed eroicamente", ha riconosciuto il leader russo.