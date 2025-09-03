Trump: "Distrutta una barca venezuelana piena di droga. 11 uccisi"

AGI - Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato che le forze statunitensi hanno "sparato a un'imbarcazione" che trasportava dal Venezuela "molta droga a bordo" e l'hanno "distrutta". Conferma è arrivata dal segretario di Stato Marco Rubio su X: "L'esercito statunitense ha condotto un attacco letale... contro un'imbarcazione adibita al trasporto della droga partita dal Venezuela e gestita da un'organizzazione narcoterroristica designata".
L'annuncio è arrivato dopo giorni di crescente tensione tra Washington e Caracas. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di "massima prontezza" per difendersi da quelle che definisce minacce militari americane, dopo lo schieramento di navi da guerra Usa nei Caraibi meridionali per un'operazione anti-narcotraffico.
As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization.— Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025
Il presidente Usa Donald Trump ha riferito che "11 narcoterroristi" sono rimasti uccisi. "Questa mattina presto, su mio ordine, le forze armate statunitensi hanno condotto un attacco contro i narcoterroristi del Tren de Aragua", ha riferito Trump su Truth, precisando che "il Tda è un'organizzazione terroristica operante sotto il controllo di Nicolas Maduro, responsabile di omicidi di massa, traffico di droga, traffico sessuale e atti di violenza e terrorismo negli Stati Uniti e nell'emisfero occidentale".
"L'attacco è avvenuto mentre i terroristi si trovavano in mare, in acque internazionali, impegnati nel trasporto di stupefacenti illegali diretti negli Stati Uniti. L'attacco ha causato la morte di 11 terroristi. Nessun membro delle forze armate statunitensi e' rimasto ferito durante questo attacco", ha proseguito il capo della Casa Bianca, sottolineando che questo "serva da avviso a chiunque stia anche solo pensando di introdurre droga negli Stati Uniti d'America".