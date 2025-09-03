In Thailandia sarà sciolto il Parlamento

AGI - Il primo ministro ad interim della Thailandia, Phumtham Wechayachai, ha avviato la procedura per lo scioglimento del Parlamento. Lo ha annunciato il suo partito Pheu Thai, dopo che il principale partito di opposizione ha appoggiato un candidato rivale per la carica di premier. Phumtham Wechayachai "ha presentato un decreto per lo scioglimento della Camera", ha dichiarato Sorawong Thienthong, segretario generale del partito Pheu Thai.
L’ex primo ministro Paetongtarn Shinawatra, figlia del magnate ed ex premier Thaksin Shinawatra, è stata messa sotto accusa la scorsa settimana dalla corte costituzionale. È stata sospesa dalle sue funzioni a luglio dopo essere stata accusata di non aver difeso a sufficienza la Thailandia durante una telefonata registrata segretamente con l’ex leader cambogiano Hun Sen, nel mezzo di un conflitto di confine tra i due Paesi.
Il suo partito, il Pheu Thai, che da allora ha ricoperto la carica di primo ministro ad interim, stava cercando il sostegno del Partito Popolare (Pp), all’opposizione, per appoggiare il suo candidato a primo ministro. Oggi il Pp ha annunciato il suo sostegno al magnate conservatore Anutin Charnvirakul, leader del partito Bhumjaithai, come prossimo primo ministro del Paese.
Secondo la Costituzione thailandese, lo scioglimento del governo deve comunque essere approvato dal re. In tal caso, si dovrebbero tenere elezioni tra i 45 e i 60 giorni.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone