Unifil, nuovo attacco israeliano in Libano contro i caschi blu

AGI - La Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) ha segnalato uno degli attacchi israeliani "più gravi" contro il suo personale dal cessate il fuoco che ha posto fine alla guerra tra Israele e Hezbollah libanese a novembre.
"Ieri mattina, droni dell'esercito israeliano hanno sganciato quattro granate vicino alle forze di peacekeeping" nei pressi della Linea Blu, la linea di demarcazione delle Nazioni Unite tra Israele e Libano, ha dichiarato l'Unifil in una nota diramata oggi, denunciando "uno degli attacchi più gravi" contro il suo personale da novembre. Al momento non sono stati segnalati feriti.
UNIFIL statement on attack on peacekeepers clearing roadblocks:— UNIFIL (@UNIFIL_) September 3, 2025
Yesterday morning, Israel Defense Forces (IDF) drones dropped four grenades close to UNIFIL peacekeepers working to clear roadblocks hindering access to a UN position close to the Blue Line.
Sempre secondo quanto riferito dall'Unifil, una granata lanciata da Israele avrebbe colpito un raggio di 20 metri e tre un raggio di circa 100 metri dal personale e dai veicoli delle Nazioni Unite. L'Unifil ha affermato che l'esercito israeliano era stato informato in anticipo dei lavori di sgombero stradale nella zona, a sud-est del villaggio di Marwahin.
Proprio la scorsa settimana, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato all'unanimità la missione di peacekeeping in Libano fino alla fine del 2026. Successivamente inizierà un anno di ritiro ordinato e sicuro, ponendo fine alle operazioni della forza. Istituita nel 1978, l'Unifil pattuglia il confine meridionale del Libano con Israele.