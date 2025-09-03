Il microfono aperto capta il sogno di Putin e Xi: 'l'immortalità'
Il leader cinese: "Secondo le previsioni, in questo secolo c'è la possibilità di vivere fino a 150 anni"
Marta Allevato
Vladimir Putin , Xi Jinping e Kim Jong Un
cina vladimir putin Xi Jinping
AGI - Non solo politica e sicurezza, i presidenti russo e cinese, Vladimir Putin e Xi Jinping, hanno discusso anche la prospettiva dell'immortalità nel loro incontro in Cina, dove il leader del Cremlino si trova in visita da domenica. Lo scambio di battute tra i due presidenti è contenuto in un video, registrato a microfono aperto, che li immortala insieme alla folta schiera di delegazioni e sicurezza a Pechino mentre camminano sul tappeto rosso.

L'agenzia Bloomberg ha pubblicato un passaggio della registrazione, trasmessa dall'emittente pubblica cinese Cctv, e in cui si sente la traduzione delle parole di entrambi i leader. "In passato le persone raramente arrivavano a 70 anni, ma oggi a 70 anni sei ancora un bambino", dice Xi.

"Con lo sviluppo delle biotecnologie sarà possibile trapiantare continuamente organi umani e le persone potranno vivere sempre più a lungo e persino raggiungere l'immortalità", gli risponde Putin. "Secondo le previsioni, in questo secolo c'è la possibilità di vivere fino a 150 anni", aggiunge il leader cinese. Entrambi i presidenti hanno 72 anni. Xi ricopre la sua carica dal 2012 e Putin dal 2000.

