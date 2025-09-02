Il presidente israeliano Herzog incontrerà il Papa in Vaticano 

AGI - Il presidente israeliano Isaac Herzog partirà giovedì mattina per una visita di un giorno in Vaticano su invito del papa Leone XIV. Lo ha riferito una nota del portavoce del presidente. Herzog vedrà il Pontefice e il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Al centro dei loro incontri vi saranno gli sforzi per garantire il rilascio degli ostaggi, la lotta contro l'antisemitismo globale e la salvaguardia delle comunità cristiane in Medio Oriente, oltre un confronto su altre questioni politiche.
Successivamente, il presidente visiterà gli Archivi e la Biblioteca Vaticani, prima di tornare in Israele nel pomeriggio. La Santa Sede conferma: Papa Leone XIV riceverà il presidente israeliano il 4 settembre. L'udienza, rende noto la Sala stampa, sarà alle ore 10 nel Palazzo Apostolico.
Lo scorso maggio, durante la cerimonia a Roma in cui il Papa ha iniziato il suo pontificato, Herzog aveva già ringraziato Leone XIV per aver lanciato un appello al ritorno “immediato” di tutti gli ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza dal gruppo islamista Hamas. La scorsa settimana, il pontefice statunitense ha chiesto che “sia pienamente rispettato il diritto umanitario a Gaza”, in particolare riguardo a “l’uso indiscriminato della forza e lo sfollamento forzato delle popolazioni”.