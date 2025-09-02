Usa, ecco chi non pagherà le tasse sulle mance
Usa: dai baristi ai caddy, ecco chi non pagherà le tasse sulle mance
Usa: dai baristi ai caddy, ecco chi non pagherà le tasse sulle mance

Il governo statunitense ha stilato l'elenco delle categorie di lavoratori che godranno di un beneficio fiscale
Massimo Basile
AGI - Baristi, camerieri, cuochi, croupier, ballerini, musicisti e addetti ai guardaroba dei locali e dei golf club. Ma anche facchini, addetti alla reception, cameriere d'albergo, autisti, giardinieri, elettricisti, idraulici, babysitter, massaggiatori, parrucchieri e coach di fitness. Il governo statunitense ha stilato l'elenco delle categorie di lavoratori che godranno di un beneficio fiscale: la detassazione delle mance che riceveranno.

Era una promessa lanciata da Donald Trump durante la campagna elettorale, una proposta che aveva ottenuto un grande successo, e che il presidente ha deciso di rispettare. L'elenco, che include sessantotto tipi di lavoro, è stato pubblicato dall'agenzia Axios nel giorno di Labor Day, la festa americana che celebra il lavoro e che cade oggi. Il segretario al Tesoro Scott Bessent, che ha visitato tre ristoranti nell'area di Washington per promuovere la detassazione delle mance, ha lodato il provvedimento.

"Per i lavoratori - ha spiegato - venti dollari qui e venti dollari là possono fare una grande differenza". L'elenco verrà pubblicato nel registro federale e verrà osservato dall'agenzia delle entrate. Tra le categorie che godranno dell'esenzione fiscale figurano anche i disc jockey, i creatori di contenuti digitali, le maschere al cinema, chi strappa i biglietti, i fabbri, chi si occupa di animali, manicure, tatuatori, calzolai e, non potevano mancare, i caddy che seguono i giocatori nei campi da golf, lo sport preferito dal presidente.

