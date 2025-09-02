Putin: "Mai contrari all'adesione dell'Ucraina alla Ue"

AGI - La Russia "non ha mai obiettato a un'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea" ma un suo ingresso nella Nato sarebbe "inaccettabile" per Mosca. A Pechino il presidente russo, Vladimir Putin, ha ribadito e ricordato quali sono le posizioni del Cremlino su Kiev. "La Russia non attaccherà l'Europa e qualsiasi discussione in materia è una provocazione o una dimostrazione di incompetenza", ha affermato il presidente russo, aggiungendo: "Credo sia chiaro alle persone di buon senso che il fatto che si stia costantemente alimentando una sorta di isteria sui presunti piani della Russia di attaccare l'Europa sia una provocazione e totale incompetenza".
E ancora: "Qualsiasi persona di buon senso è perfettamente consapevole che la Russia non ha mai avuto, non ha e non avrà mai il desiderio di attaccare nessuno", ha detto ancora Putin.
Il presidente ha dichiarato, inoltre, di aver discusso con l'omologo Usa, Donald Trump, delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e ha affermato di "credere che un compromesso possa essere trovato su questa questione" con Washington. "I nostri ultimi contatti con Trump mostrano che l'amministrazione americana ascolta le nostre preoccupazioni, speriamo che il dialogo continui", ha aggiunto. "Da questo punto di vista, ci sono possibilità di garantire la sicurezza dell'Ucraina se il conflitto finisce", ha sottolineato il leader di Mosca, "è stato anche nell'agenda della nostra discussione ad Anchorage. E mi sembra che ci sia una possibilità di trovare un accordo su questo".
Infine, "la Russia è pronta a cooperare con la società elettrica statunitense Westinghouse non solo nel progetto di centrale nucleare in Slovacchia ma anche nella gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, nell'omonima regione contesa dell'Ucraina".