Suona il citofono e scappa, il proprietario di casa lo uccide

AGI - Un uomo di 42 anni, identificato come Leon Gonzalo Jr., è stato incriminato per omicidio con l'accusa di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco a Houston un bambino di undici anni che aveva suonato il suo campanello di notte per poi darsi alla fuga. Lo riferisce la Cnn. Il sospetto è stato condotto in carcere.
Negli ultimi anni il vecchissimo scherzo del citofono è tornato popolare negli Stati Uniti a causa di una nuova tendenza su TikTok, chiamata "ding dong ditch". La moda è stata già fatale ad altri ragazzini statunitensi. Lo scorso maggio un diciottenne della Virginia era stato ucciso a colpi di pistola mentre filmava un "ding dong ditch" da pubblicare sulla rete sociale cinese.
Nel 2020 un uomo, vittima della stessa burla, si era scagliato con l'auto contro il veicolo sul quale viaggiavano i tre sedicenni che avevano suonato il suo campanello, uccidendoli tutti e tre. (AGI)Rus