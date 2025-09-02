Mille morti per una frana nel Darfur

AGI - Oltre mille persone sono state uccise a causa di una frana di vaste proporzioni nella regione del Darfur, nel Sudan occidentale, in base a quanto riferito lunedì da un gruppo ribelle che controlla la zona, secondo cui c’è un solo sopravvissuto. Una "frana di vaste proporzioni e devastante" ha colpito domenica il villaggio di Tarasin, sui Monti Marra, ha dichiarato il Movimento di Liberazione del Sudan in un comunicato. Ha aggiunto che "le prime informazioni indicano il bilancio delle vittime tra tutti i residenti del villaggio, stimato in oltre mille persone, con un solo sopravvissuto".
La frana ha travolto il villaggio e "completamente distrutto" parte di una regione nota per la produzione di agrumi. Il gruppo ha chiesto alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni di sostenere il recupero delle salme. La sanguinosa guerra civile sudanese, che dura da tre anni, ha gettato il paese africano in una delle peggiori crisi umanitarie al mondo, con carestie in alcune parti del Darfur. Gli scontri nella regione si sono intensificati da quando l'esercito ha preso il controllo della capitale Khartoum a marzo.
Il governatore del Darfur, Minni Minnawi, alleato con l'esercito, ha definito la frana una "tragedia umanitaria che trascende i confini della regione"."Chiediamo alle organizzazioni umanitarie internazionali di intervenire con urgenza e fornire supporto e assistenza in questo momento critico, poiché la tragedia è più di quanto la nostra gente possa sopportare", ha affermato.
Gran parte del Darfur rimane inaccessibile alle organizzazioni umanitarie internazionali, compresa l'area colpita dalla frana, a causa dei combattimenti, che limitano gravemente la fornitura di aiuti umanitari. La guerra è scoppiata in Sudan nell'aprile 2023 a causa di una lotta di potere tra il capo dell'esercito Abdel Fatah al-Burhan e il comandante delle Farc, il suo ex vice Mohamed Hamdan Daglo. Le forze di Burhan hanno ripreso il controllo del Sudan centrale quest'anno, lasciando alle Farc il controllo di gran parte del Darfur e di parti della regione meridionale del Kordofan.
Decine di migliaia di persone sono morte nei combattimenti, costringendone milioni a sfollare. Centinaia di persone sono morte negli ultimi mesi a causa dell'intensificarsi degli attacchi delle Far nello stato del Darfur settentrionale.La guerra ha decimato le infrastrutture del paese dell'Africa nord-orientale.Secondo le Nazioni Unite, circa 10 milioni di persone sono sfollate all'interno del Sudan e altri quattro milioni sono fuggiti nei Paesi vicini.