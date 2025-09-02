Kim Jong-un arriva a Pechino con il suo treno blindato

AGI - Kim Jong-un è arrivato in Cina per partecipare alla parata militare commemorativa dell'80esimo anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Il leader nordcoreano è entrato nella stazione di Pechino a bordo del suo treno, soprannominato la "fortezza ambulante". Lento, lussuoso e dotato di dispositivi 'alla James Bond', il treno verde oliva, prodotto a Pyongyang è completamente blindato, dai finestrini alle pareti e al pavimento, in grado di proteggerlo da proiettili ed esplosivi.
Secondo quanto riferito dal ministero dell'Unificazione sudcoreano, "ha armi d'assalto e un elicottero che può essere utilizzato in caso di emergenza", e offre condizioni di sicurezza incomparabili rispetto all'aereo, dove le "possibilità di sopravvivenza sono notevolmente ridotte" in caso di attacco. Il treno può anche invertire la marcia in caso di imprevisti e le sue rotte sono "più difficili da prevedere" rispetto a quelle di un aereo. Al contempo, a causa del peso di questa attrezzatura, il treno non può superare i 60 km/h. Nel 2001, suo padre impiegò addirittura non meno di 24 giorni per completare un viaggio di andata e ritorno da Pyongyang a Mosca, una maratona di circa 20.000 km.
Da quando è salito al potere alla fine del 2011, Kim ha fatto solo una manciata di viaggi all'estero, tra cui quattro in Cina, due in Russia e due nella zona demilitarizzata al confine con la Corea del Sud. L'invito odierno di Pechino a Kim conferma la volontà di Xi Jinping di mantenere la Corea del Nord nella sua orbita, in un momento in cui Pyongyang sta intensificando i contatti con Mosca e soprattutto dopo il patto di mutua difesa firmato l'anno scorso con migliaia di soldati nordcoreani che stanno attualmente combattendo contro le truppe ucraine.
Kim Jong-Un è atteso a Vladivostok per incontrare il presidente russo Vladimir Putin e discutere di forniture di armi a Mosca
L'evento di oggi nella Repubblica Popolare Cinese va dunque oltre il mero protocollo: Cina, Corea del Nord e Russia intendono infatti presentare un fronte unito contro quella che definiscono "egemonia americana". E il lungo viaggio di Kim per partecipare alla cerimonia lo dimostra.