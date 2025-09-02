Cinque persone accoltellate a Marsiglia. L'aggressore ucciso dalla Polizia

AGI - Un uomo sospettato di aver ferito diverse persone con un coltello nel centro di Marsiglia è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalla polizia. Lo riferisco il giornale francese Le Figaro. Vicino a un'attività commerciale situata in Cours Belsunce, a due passi dal Porto Vecchio di Marsiglia, l'aggressore - un tunisino sotto controllo giudiziario - ha accoltellato almeno quattro persone prima che gli agenti di polizia intervenissero rapidamente, uccidendolo.
— Une ATTAQUE AU COUTEAU aux cris de « Allah Akbar » a eu lieu dans le 1er arrondissement de Marseille. Au moins 4 personnes ont été BLESSÉES. L’assaillant a été NEUTRALISÉ PAR BALLE.— Bastion (@BastionMediaFR) September 2, 2025
L’agresseur, Abdelkader D., Tunisien de 35 ans, CONNU AU TAJ, est… pic.twitter.com/Tm7uTRwHWg
Secondo Le Figaro, è scoppiata una lite tra l'individuo e il personale di un hotel dove aveva smesso di pagare la stanza. Il cittadino tunisino, regolarmente residente, ma sottoposto a sorveglianza giudiziaria e con divieto di porto d'armi, secondo una fonte vicina al caso, ha aggredito quattro persone, tra cui il direttore dell'hotel e un ospite, prima di uscire in strada e minacciare gli agenti di polizia.
Uno dei feriti è in gravi condizioni. Per il momento, la procura di Marsiglia è stata informata dei fatti e la procura nazionale antiterrorismo sta monitorando la vicenda.
Il sindaco di Marsiglia, la sicurezza è la mia priorità
"La sicurezza delle marsigliesi e dei marsigliesi è la mia priorità. Presente accanto agli abitanti, alle forze dell’ordine e ai soccorritori, esprimo tutto il mio sostegno a tutte le persone colpite dall’ignobile aggressione con coltello avvenuta oggi a Belsunce", ha dichiarato il sindaco della città, Benoît Payan, sul suo account X.
"Ringrazio la polizia nazionale per il rapido intervento. Ho appena parlato con il ministro dell’Interno, che sarà a Marsiglia già da questa sera. La sicurezza delle marsigliesi e dei marsigliesi è la mia priorità", ha ribadito.
Présent aux côtés des habitants, des forces de l’ordre et de secours, j’exprime tout mon soutien à l’ensemble des personnes touchées par l’ignoble agression au couteau survenue à Belsunce aujourd’hui. Je remercie les policiers nationaux pour leur intervention rapide. Je viens…— Benoît Payan (@BenoitPayan) September 2, 2025
"Marsiglia sfigurata dall'insicurezza"
"Marsiglia è nuovamente sfigurata dall’insicurezza", denuncia Martine Vassal, presidente della metropoli.
"In questo giorno di ritorno a scuola, Marsiglia è ancora una volta sfigurata dall’insicurezza. Un uomo ha seminato il terrore accoltellando diverse persone. Fino a dove arriverà questa violenza che devasta la nostra città? Pieno sostegno alle forze di polizia e pronta guarigione ai feriti".