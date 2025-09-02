Il principe Marius Borg va alla sbarra e rischia 10 anni di carcere

AGI - Chi lo dice che le teste coronate sono senza pensieri? Il figlio della principessa ereditaria di Norvegia sarà processato a febbraio con l’accusa di aver stuprato quattro donne. Lo ha reso noto il tribunale di Oslo. Il caso potrebbe portare a una condanna fino a 10 anni di carcere.
Marius Borg Høiby, figlio della principessa Mette-Marit da una precedente relazione prima del matrimonio con il principe ereditario Haakon, è stato incriminato il 18 agosto per quattro stupri e altri 28 reati, tra cui atti di violenza contro ex fidanzate. Si tratta dello scandalo più grave che abbia mai colpito la famiglia reale norvegese.
Sette donne sono elencate come vittime nel procedimento, quattro delle quali per stupro, tra cui una ex fidanzata di Høiby, Nora Haukland, e la modella glamour e cantante pop Linni Meister. Il processo si terrà presso il tribunale distrettuale di Oslo dal 3 febbraio al 13 marzo.
Høiby, 28 anni, è stato arrestato il 4 agosto 2024, sospettato di aver aggredito la sua allora fidanzata. Ha ammesso atti di violenza in quel caso, ma ha negato le altre accuse, secondo quanto riferito dai suoi avvocati. In una dichiarazione pubblica rilasciata dieci giorni dopo l’arresto, ha affermato di aver agito “sotto l’influenza di alcol e cocaina dopo una lite”, aggiungendo di aver sofferto di “problemi mentali” e di aver “lottato a lungo contro la dipendenza da sostanze”.
I quattro stupri sarebbero avvenuti nel 2018, 2023 e 2024, l’ultimo dei quali dopo l’inizio dell’indagine della polizia. Nessun membro della famiglia reale è stato chiamato a testimoniare.
“Tutti coloro che sono coinvolti in questo caso lo trovano indubbiamente molto difficile e doloroso,” ha dichiarato Haakon il 19 agosto, il giorno dopo l’annuncio delle accuse contro il figliastro.
Høiby non è tecnicamente un membro della famiglia reale e non ricopre alcun ruolo pubblico ufficiale. Haakon e Mette-Marit hanno due figli insieme: la principessa Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus, rispettivamente di 21 e 19 anni.