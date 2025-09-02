Nuovo processo per Depardieu, accusato per stupro attrice Arnould

AGI - L'attore Gerard Depardieu è stato deferito al tribunale penale dipartimentale di Parigi per essere processato per lo stupro e l'agressione sessuale dell'attrice Charlotte Arnould. Lo ha riferito l'emittente Bfmtv da una fonte vicina al caso, confermando un rapporto di France Info. L'ex stella del cinema francese rischia fino a 20 anni di carcere. Durante un precedente processo per violenza sessuale, il 76enne Depardieu è già stato condannato il 13 maggio a 18 mesi di carcere con la condizionale.
"È enorme. Sono sollevata", ha dichiarato su Instagram l'attrice Charlotte Arnould, dopo aver appreso che Gerard Depardieu verrà processato dalla corte criminale di Parigi per stupro e aggressioni sessuali. La 29enne Arnould aveva sporto denuncia nel 2018, pochi giorni dopo i fatti imputati a Depardieu. L'icona del cinema francese, che ha menzionato una relazione consensuale con l'attrice, era già stato condannato a metà maggio a una pena detentiva di 18 mesi con la condizionale per l'aggressione sessuale ai danni di due donne sul set di "Les Volets verts" nel 2021, una sentenza contro la quale ha presentato ricorso.
"L'ordinanza del giudice istruttore ordina a Gerard Depardieu di comparire davanti al tribunale penale per violenza sessuale e stupro tramite penetrazione digitale in due date, il 7 e il 13 agosto 2018", presso la casa parigina dell'attore, ha dichiarato Carine Durrieu-Diebolt, avvocato dell'attrice Charlotte Arnould. "Io e la mia cliente siamo sollevate e fiduciose. Questa è una forma di verità giudiziaria per Charlotte in attesa del processo penale. Quest'ordinanza è anche una risposta alle false accuse mosse contro di lei da alcuni media", ha aggiunto la legale dell'attrice 29enne.
Depardieu, 76 anni, che ha menzionato una relazione consensuale, è indagato dal 16 dicembre 2020, nell'ambito di questa inchiesta. In una lettera pubblicata sul quotidiano Le Figaro nell'ottobre 2023, l'ex star del cinema francese aveva contestato le accuse. "Non ho mai abusato di una donna", aveva dichiarato Depardieu, riferendosi alle accuse di Charlotte Arnould. "Una donna è venuta a casa mia una volta, avvicinandosi con leggerezza alla mia stanza di sua spontanea volontà. Ora dice di essere stata violentata li'", ha scritto. "Non c'e' mai stata alcuna coercizione, violenza o protesta tra noi".
Charlotte Arnould ha inizialmente presentato una denuncia nell'agosto 2018 presso una stazione della gendarmeria nel sud della Francia, ma la procura di Aix-en-Provence (sud-est) ha successivamente rinunciato alla giurisdizione a favore della procura della capitale francese. Dopo un'iniziale archiviazione per "reato non sufficientemente comprovato", l'attrice ha presentato una denuncia presso una parte civile, che ha portato all'apertura di un'indagine giudiziaria nell'estate del 2020.