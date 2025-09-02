Ecatombe di candidati AFD in Germania. Elezioni nel caos

AGI - È salito a sei il numero dei candidati di Afd alle elezioni in Nord-Reno Vestfalia morti nelle ultime due settimane. Lo riporta la Dpa. La polizia tedesca ha chiarito che tutti i decessi sono avvenuti per motivi naturali o per cause non divulgate per rispettare la privacy della famiglia. Il ministero dell'Interno del Land occidentale ha sottolineato che nei giorni scorsi sono defunti anche candidati dei Verdi e dell'Spd, allo scopo di arginare le ipotesi cospirazioniste più disparate che stanno emergendo su internet. La stessa leader del partito nazionalista, Alice Weidel, ha condiviso su X il post dell'economista Stefan Homburg, il quale aveva scritto che un simile numero di morti in campagna elettorale fosse "statisticamente quasi impossibile".
L'alto numero dei defunti, ha reso invalide migliaia di schede già votate per corrispondenza in vista del voto del 14 settembre. È ora corsa contro il tempo per la nomina di nuovi candidati sostitutivi in tempi utili e la stampa delle relative schede.
Kay Gottschalk, numero due di Afd nel Nord Reno-Vestfalia ha cercato di arginare le voci e ha dichiarato a 'Politico' che le informazioni a sua disposizione, per quanto parziali, "non sostengono al momento simili sospetti". Gottschalk ha spiegato che il suo partito vuole che i casi vengano indagati "senza entrare subito in territori da teoria del complotto".
