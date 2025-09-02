Il Burkina Faso vuole rendere illegale l'omosessualità

AGI - La Assemblea Legislativa di Transizione del Burkina Faso, Paese guidato da una giunta militare, ha approvato all’unanimità un progetto di legge che criminalizza qualsiasi pratica omosessuale con sanzioni che arrivano fino a cinque anni di carcere. Il testo, che modifica il Codice delle Persone e della Famiglia, prevede condanne da due a cinque anni di prigione e multe per chi venga riconosciuto colpevole. In caso di recidiva, se la persona non è cittadina burkinabé, “sarà semplicemente espulsa dal Paese”, ha dichiarato il ministro della Giustizia Rodrigue Bayala, citato dall’Agenzia d’Informazione del Burkina (AIB). La nuova normativa si inserisce in un contesto di crescente ondata di retorica anti-LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali) in Africa, dove oltre una trentina di Paesi - su più di sessanta nel mondo - criminalizzano i rapporti tra persone dello stesso sesso. La norma è stata approvata con il voto favorevole di tutti i 71 membri dell’Assemblea legislativa di transizione, composta da rappresentanti non eletti. Già nel 2023 l’ente regolatore dei media, aveva imposto il divieto di trasmettere canali televisivi accusati di “promuovere l’omosessualità”.Il Burkina Faso ha vissuto due colpi di Stato nel 2022: il primo, il 24 gennaio, guidato dal tenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba; il secondo, il 30 settembre, dal capitano Ibrahim Traoré, attuale capo di Stato.

