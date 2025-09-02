Il Palazzo di Vetro si prepara per l'Assemblea. Lo stato della Palestina in cima all'agenda
Il Palazzo di Vetro si prepara per l'Assemblea. Lo stato della Palestina in cima all'agenda
Il Palazzo di Vetro si prepara per l'Assemblea. Lo stato della Palestina in cima all'agenda

In corso trattative tra Washington e l’Onu per sbloccare la situazione
Massimo Basile
AGI - A una settimana dall'apertura dell'80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, prevista per il 9 settembre, il Palazzo di Vetro si sta preparando ad accogliere le delegazioni di quasi duecento Paesi. Tende per accogliere gli ospiti sono state montate al lato dell’ingresso tra First Avenue e la 45ma Street. Previsti centinaia di agenti per isolare tutta l’area. All’interno si vedono ancora i segni dei lavori in corso per gli allestimenti delle mostre.

Molti e fondamentali i temi principali in discussione, dalla pace a lo sviluppo sostenibile, dai diritti umani alla la crisi climatica. Ma a tenere banco sarà il riconoscimento dello Stato di Palestina, che ha registrato una nuova adesione: il Belgio. Attraverso il ministro degli esteri Maxime Prevot, il Belgio ha annunciato la decisione di riconoscere la Palestina a tutti gli effetti.

Il Paese si unisce ad altri, tra cui Regno Unito, Francia, Australia e Canada, che da settimane hanno annunciato l'intenzione di riconoscere la Palestina come Stato, aumentando la pressione internazionale su Israele. Nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno risposto, revocando i visti a funzionari palestinesi, tra cui il presidente Mahmoud Abbas, impedendo loro di partecipare all'Assemblea.

Sono in corso trattative tra Washington e l’Onu per sbloccare la situazione. In base agli accordi sanciti con la nascita della sede delle Nazioni Unite a New York, i governi americani sono impegnati a non ostacolare l’arrivo delle delegazioni dei Paesi che partecipano ai lavori, a meno che non rappresentino una minaccia terroristica.

