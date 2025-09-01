Ucraina, giovedì vertice del Volenterosi a Parigi

AGI - Come riportato da diverse testate internazionali, è in preparazione un vertice dei "Volenterosi" che dovrebbe tenersi a Parigi giovedì prossimo, 4 settembre. Secondo quanto si apprende, fra i leader che parteciperanno dovrebbe esserci anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Non si sa ancora se a questo summit parteciperanno tutti i leader in presenza. Ad ogni modo, Meloni parteciperebbe "da remoto".
Kallas: "Sull'invio di truppe decidono gli Stati
"Per quel che riguarda le truppe, ogni Stato membro decide autonomamente. E, naturalmente, queste discussioni sono in corso nella coalizione dei cosiddetti 'volenterosi'". Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, nel suo intervento al Forum strategico di Bled in merito alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. "La questione a livello europeo, ciò che possiamo portare come garanzie di sicurezza, è che abbiamo una missione militare di addestramento: oltre 80 mila soldati ucraini sono stati formati. E, come abbiamo detto, la garanzia di sicurezza più forte è un esercito ucraino forte. In secondo luogo, abbiamo una missione civile che sta aiutando la polizia e la guardia di frontiera, e tutto questo può essere ampliato così da poter aiutare maggiormente l'Ucraina. E il terzo elemento è il sostegno all'industria della difesa ucraina. Queste sono questioni a livello di Unione europea, ciò che possiamo portare come garanzie di sicurezza", ha aggiunto Kallas.