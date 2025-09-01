Sisma di magnitudo 6 in  Afghanistan, 622 morti e 1.500 feriti

AGI - Una scossa di magnitudo 6.0 ha colpito la regione orientale dell'Afghanistan, vicino al confine con il Pakistan uccidendo 622 persone, mentre sono oltre 1.500 i feriti. Lo ha annunciato il portavoce del ministero dell'Interno
Secondo United States Geological Survey quasi mezzo milione di persone potrebbero aver avvertito scosse da forti a molto forti, che possono causare danni considerevoli alle strutture mal costruite.
"Purtroppo, il terremoto di questa notte ha causato vittime e danni materiali in alcune delle nostre province orientali", ha scritto su X il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid."In questo momento, i funzionari locali e i residenti stanno facendo tutto il possibile per soccorrere le persone colpite. Sono in arrivo anche squadre di soccorso dalla capitale e dalle province vicine.
Tutte le risorse disponibili saranno utilizzate per il soccorso e l'assistenza alla popolazione", ha aggiunto. Circa 20 minuti dopo il terremoto, secondo l'USGS, una scossa di assestamento di magnitudo 4,5 ha colpito la stessa regione, seguita da una scossa di magnitudo 5,2, entrambe a una profondita' di 10 km (6,21 miglia).
Nel terremoto che ha colpito poco prima di mezzanotte di ieri, "610 persone sono morte e 1.300 sono rimaste ferite nella provincia di Kunar, con numerose case distrutte", ha dichiarato il portavoce Abdul Mateen Qani, aggiungendo che nella provincia di Nangarhar 12 persone sono morte e altre 255 sono rimaste ferite.
Nella provincia di Kunar, almeno tre villaggi sono stati rasi al suolo, mentre in molti altri si sono verificati danni ingenti, ha affermato il ministero della Salute del governo dei talebani.