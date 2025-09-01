Quando Camilla respinse un tentativo di abuso con un calcio alle parti intime

AGI - Un calcio alle parti intime, salvò una giovane Camilla da un tentativo di abuso su un treno per Paddington. L'episodio è raccontato nel libro "Power and the Palace" di Valentine Low. Il racconto, secondo l'autrice, fu condiviso dalla stessa Camilla durante una conversazione con Boris Johnson nel 2008, quando era sindaco di Londra. La Regina avrebbe detto di aver seguito il consiglio di sua madre: togliersi la scarpa e colpire l’uomo con il tacco.
Low, ex corrispondente reale del Times, ha parlato con Guto Harri, ex direttore della comunicazione di Johnson, il quale ha ricordato che il futuro primo ministro gli raccontò dell’incontro avvenuto a Clarence House intorno al 2008. In un estratto del libro, Harri ha detto che i due “andarono subito d’accordo”, con Johnson che emetteva “versi gutturali” per esprimere quanto ammirasse e apprezzasse Camilla.
“Era su un treno diretto a Paddington – aveva circa 16 o 17 anni – e un uomo stava spostando la mano sempre più avanti…” riporta Harri, che, dopo che Johnson le chiese cosa avesse fatto, lei rispose: “Ho fatto quello che mi ha insegnato mia madre. Mi sono tolta la scarpa e l’ho colpito nelle parti intime con il tacco".
Harri ha aggiunto: “Quando arrivarono a Paddington, era abbastanza padrona di sé da saltare giù dal treno, trovare un uomo in uniforme e dire: ‘Quell’uomo mi ha appena aggredita’, e lui fu arrestato.”
La regina, oggi 78enne, da tempo si batte contro la violenza domestica e gli abusi sessuali, dedicando il suo impegno caritatevole a sostenere le vittime di aggressioni.