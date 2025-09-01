Un elicottero si schianta durante un'esercitazione, 5 morti
Il velivolo di proprietà del governo pakistano è precipitato nel Gilgit-Baltistan, nel nord del Paese
AGI - Un elicottero del governo locale si è schiantato durante un'esercitazione nel nord del Pakistan, uccidendo cinque persone. Lo ha riferito un membro della polizia, Abdul Hameed. L'elicottero, di proprietà del governo locale, e il suo equipaggio, composto da "due piloti e tre tecnici", stavano partecipando a un'"esercitazione per l'atterraggio su un nuovo eliporto", nel Gilgit-Baltistan, quando si è schiantato. In quell'area si trovano molte delle vette e dei ghiacciai più alti del mondo.

