Eroismo tra le montagne russe: bambino salvato in un parco giochi

AGI - Una giornata a Hersheypark, un parco divertimenti a tema cioccolato in Pennsylvania, che doveva essere di spensierato divertimento si è trasformata prima in attimi di paura e poi in una dimostrazione concreta di coraggio e prontezza.
E questa volta, l’attrazione principale non era fatta d’acciaio e bulloni, ma di cuore e sangue freddo. Mentre centinaia di persone, tra adulti e bambini, affollavano le varie attrazioni, un bambino è stato visto camminare da solo sui binari sopraelevati della monorotaia del parco, a diversi metri da terra.
Il bambino di 5 anni si era perso nel parco alle 17,05 e i genitori avevano denunciato la scomparsa agli addetti del parco che avevano inviato molti dipendenti a cercarlo. Proprio mentre lo stavano cercando, il piccolo, in modo ancora non chiaro, è riuscito ad accedere a un’area protetta e interdetta al pubblico che conduce alla stazione della monorotaia.
Nonostante fosse chiusa e sbarrata con una catena e un tornello, il bambino ha trascorso circa 20 minuti nella stazione prima di uscire sui binari.
Decine di video diventati virali sui social, mostrano il bambino camminare in equilibrio precario lungo i binari mentre la folla di visitatori urla dal basso, alcuni cercando di calmarlo, altri di guidarlo. “Fermati!" e "Continua!", gli urla la folla sottostante che agita le braccia per attirare la sua attenzione.
Visibilmente confuso, il bambino in un gesto tenerissimo si tappa le orecchie e cambia più volte direzione, prima di fermarsi indeciso. In quel momento, arriva il colpo di scena. Un uomo, il cui nome non è stato ancora reso noto ma che sui social è già stato soprannominato “l’eroe di Hershey”, ha preso in mano la situazione: si è arrampicato sul tetto di un edificio adiacente e, con un gesto tanto rapido quanto coraggioso, si è alzato sui binari raggiungendo il bambino che stava andando già verso la sua direzione.
Sotto gli occhi increduli dei presenti, lo ha sollevato in braccio, tra gli applausi scroscianti e i sospiri di sollievo. Il bambino, per fortuna illeso, è stato immediatamente affidato al personale medico del parco e poi riaccompagnato dalla sua famiglia.