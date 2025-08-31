Trump: "Zelensky-Putin? Più probabile un trilaterale
Trump: "Zelensky-Putin? Più probabile un trilaterale. Per le garanzie di sicurezza offre supporto aereo"

E sul suo social, Truth, il presidente Usa annuncia lo stop al voto per posta: "Sarà solo per malati e militari"
AGI - Un incontro trilaterale Trump-Putin-Zelensky "potrebbe succedere" ma un bilaterale "non lo so". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, in un'intervista con Daily Caller. "A volte le persone non sono pronte. Dico, uso l'analogia. L'ho usata un paio di volte. Ci sono due bambini nel parco giochi che si odiano, cominciano a spingersi. Tu vorresti che smettessero ma loro continuano. Dopo un po', sono da soli sono felici di smettere. Capisci? È quasi così. A volte devono lottare per un po' prima che tu riesca a farli smettere. Ma questo va avanti da molto tempo. Molte persone sono morte", ha spiegato il capo della Casa Bianca.

Trump, si è detto disposto a fornire "supporto aereo" per le garanzie di sicurezza all'Ucraina ma ha insistito sul fatto che non saranno inviati sul campo soldati americani. "Se potessi fermare tutto questo e far volare un aereo ogni tanto, sarebbero soprattutto gli europei, ma noi, noi li aiuteremmo. Loro ne hanno bisogno, e noi li aiuteremmo", ha detto. Trump ha invece negato la possibilità di inviare soldati americani sul terreno. "Non è la nostra guerra", ha ripetuto.

Trump: "Stop al voto per posta, sarà solo per malati e militari"

"Il documento d'identità dell'elettore deve essere incluso in ogni singola votazione. Nessuna eccezione! Emanerò un ordine esecutivo a tal fine! Inoltre, niente voto per corrispondenza, tranne che per i malati gravi e per i militari che si trovano lontano. Vanno utilizzate solo schede cartacee". Lo annuncia il presidente americano, Donald Trump, sul suo social Truth.

