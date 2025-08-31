Spagna, accoltella la compagna e la lancia dalla finestra
La donna è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita
AGI - Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Manresa, vicino Barcellona, per aver accoltellato e gettato dalla finestra la sua compagna, alla quale gli era vietato avvicinarsi. La donna è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.
Poco prima delle 6:00 di sabato mattina, l'uomo ha prima aggredito la donna con un coltello nell'abitazione della vittima e poi l'ha spinta fuori da una finestra, alta circa quattro metri, prima di darsi alla fuga.