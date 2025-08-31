Papa Leone: "In Ucraina la voce delle armi deve tacere!"

AGI - "La voce delle armi deve tacere!", ha gridato Papa Leone XIV dopo l'Angelus rilevando che "la guerra purtroppo continua in Ucraina e anche in questi giorni i bombardamenti hanno colpito diverse città, anche la capitale". "Invito tutti - ha scandito - a non cedere all'indifferenza. Ribadisco il mio appello ai responsabili: rinuncino alla via delle armi per imboccare quella dei negoziati".
"Purtroppo la guerra in Ucraina continua a seminare morte e distruzione. Anche in questi giorni continuano i bombardamenti che hanno colpito diverse città, compresa la capitale Kiev, causando numerose vittime. Rinnovo la mia vicinanza al popolo ucraino e a tutte le famiglie ferite. Invito tutti a non cedere all'indifferenza, ma a farsi prossimi e con la preghiera e gesti con concreti di carità", ha detto testualmente Leone.
"Ribadisco con forza il mio appello per un cessate il fuoco immediato e per un serio impegno del dialogo: è tempo che i responsabili rinuncino alla logica delle armi e imbocchino la via del negoziato della pace, con il sostegno della comunita' internazionale. La voce delle armi deve tacere. Mentre deve alzarsi quella della fraternità e della giustizia" ha scandito il Pontefice ispano-americano.