Global Sumud Flotilla salpa da Barcellona: 20 navi con aiuti diretti a Gaza
Global Sumud Flotilla salpa da Barcellona: 20 navi con aiuti diretti a Gaza
Home>Estero

Global Sumud Flotilla salpa da Barcellona: 20 navi con aiuti diretti a Gaza

A bordo anche l'attivista Greta Thunberg con l'obiettivo di "rompere l'assedio illegale di Gaza" e portare generi di prima necessità alla popolazione
The flotilla salpata da Barcellona
Lluis GENE / AFP - The flotilla salpata da Barcellona
gaza flotilla Greta-Thunberg
di lettura

AGI - Sono salpate da Barcellona le venti navi cariche di aiuti per Gaza che compongono la Global Sumud Flotilla. Le imbarcazioni hanno lasciato il porto intorno alle 15:30. A bordo anche Greta Thunberg. L'obbiettivo primario è "rompere l'assedio illegale di Gaza" e portare generi di prima necessità alla popolazione della Striscia: gli organizzatori puntano ad "aprire un corridoio umanitario e porre fine al genocidio in corso del popolo palestinese", si legge in una nota.

ADV
ADV

A bordo della flotta, che batte bandiere palestinesi, ci sono centinaia di attivisti provenienti da decine di paesi, tra cui l'attore irlandese Liam Cunningham e lo spagnolo Eduard Fernandez, così come deputati europei e personaggi pubblici, tra cui l'ex sindaco di Barcellona Ada Colau. Le navi dovrebbe arrivare davanti alle coste di Gaza a metà settembre.

Leggi anche:
Gaza, Flotilla
Così la Flotilla con gli aiuti può partire per Gaza (VIDEO)
Nella sede di Music for Peace avviene la raccolta e lo smistamento dei viveri da caricare sulle navi
ADV