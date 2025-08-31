Global Sumud Flotilla salpa da Barcellona: 20 navi con aiuti diretti a Gaza

AGI - Sono salpate da Barcellona le venti navi cariche di aiuti per Gaza che compongono la Global Sumud Flotilla. Le imbarcazioni hanno lasciato il porto intorno alle 15:30. A bordo anche Greta Thunberg. L'obbiettivo primario è "rompere l'assedio illegale di Gaza" e portare generi di prima necessità alla popolazione della Striscia: gli organizzatori puntano ad "aprire un corridoio umanitario e porre fine al genocidio in corso del popolo palestinese", si legge in una nota.
A bordo della flotta, che batte bandiere palestinesi, ci sono centinaia di attivisti provenienti da decine di paesi, tra cui l'attore irlandese Liam Cunningham e lo spagnolo Eduard Fernandez, così come deputati europei e personaggi pubblici, tra cui l'ex sindaco di Barcellona Ada Colau. Le navi dovrebbe arrivare davanti alle coste di Gaza a metà settembre.