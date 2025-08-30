Ucraina: travestito da corriere di Glovo, uccide un deputato
Leopoli: travestito da corriere di Glovo, uccide un deputato

Andrij Parubiy, presidente del Parlamento ucraino dal 2016 al 2019, partecipò attivamente alla 'rivoluzione arancione' del 2014
Leopoli, ucciso un deputato
Polizia ucraina - L'assassino in fuga
AGI - Andrij Parubiy, presidente della Verchovna Rada, il Parlamento ucraino, dal 2016 al 2019, è stato assassinato a Leopoli nel corso di una sparatoria. Parubiy, attualmente deputato, fu tra i fondatori del partito di estrema destra Svoboda e in seguito si avvicinò alle formazioni europeiste, come 'Patria' di Yulia Tymoshenko. Partecipò attivamente alla 'rivoluzione arancione' del 2014. "Tutte le forze e i mezzi necessari sono stati impiegati per l'indagine e la ricerca dell'assassino", ha assicurato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Il parlamentare è stato ucciso con otto colpi di pistola da un assassino travestito da corriere Glovo, secondo quanto riferito il giornalista ucraino Vitaliy Glagola sulla base delle sue fonti di polizia. L'omicidio è avvenuto a Leopoli, in via Akademika Yefremova 46. Secondo testimoni oculari, l'aggressore indossava un casco nero con inserti gialli e guidava una bicicletta elettrica.

L'assassino si è fermato, ha sparato a Parubiy, ha nascosto l'arma nella borsa di Glovo montata sul mezzo e si è dato alla fuga. La polizia è a caccia del sospetto

