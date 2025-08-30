Auto piomba sulla folla in Francia, 1 morto e 3 arresti
Dopo una lite in un bar "una persona ha preso la sua auto e avrebbe fatto retromarcia ad alta velocità sulla folla che si trovava fuori dal locale"
AGI - Un uomo ha mandato "deliberatamente" la sua auto contro un gruppo di persone all'alba nel centro della città di Evreux, in Normandia. Pesante il bilancio: un morto e cinque sono feriti, due dei quali in gravi condizioni. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore di Evreux.
Verso le 4:00 di questa mattina, dopo una lite in un bar, "una persona ha preso la sua auto e avrebbe deliberatamente fatto retromarcia ad alta velocità sulla folla che si trovava fuori dal locale", ha spiegato Remi Coutin, procuratore generale di Evreux. Tre persone sono state prese in custodia ed e' stata aperta un'inchiesta per omicidio e tentato omicidio.