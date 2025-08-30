Intensificati gli attacchi a Gaza City, 10 morti

AGI - Pesanti bombardamenti sono stati segnalati nella città di Gaza dall'alba di oggi. Lo riferisce al Jazeera. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, dieci persone sono morte in attacchi aerei israeliani sul campo profughi di Nuseirat, nella zona di Karama e ad al-Wahda Street, nella città di Gaza. Fonti sanitarie hanno riferito che ieri le vittime in tutta la Striscia sono state 79, la maggior parte delle quali nel capoluogo.
Un soldato Idf ucciso e quattro dispersi
Un soldato israeliano è stato ucciso e almeno 11 sono rmasti feriti gravemente questa mattina nell'assedio alla città di Gaza. Lo riferisce al Jazeera. Quattro militari risultano poi dispersi, ha reso noto l'esercito israeliano. Le truppe israeliane sono state attaccate dai combattenti di Hamas nel quartiere Zeitoun della città di Gaza City. L'Idf ha inviato elicotteri a recuperare i soldati finiti sotto il pesante fuoco di Hamas. Sono in tutto 455 i soldati israeliani uccisi a Gaza dall'inizio.