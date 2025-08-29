Tajani a Copenaghen per il Gymnich 

AGI - Oggi e domani il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà a Copenaghen per partecipare al Consiglio Affari Esteri informale dell'Ue, il cosiddetto Gymnich, e per incontrare le imprese. Come riferisce una nota della Farnesina, al suo arrivo nel pomeriggio, il ministro incontrerà le imprese italiane in Danimarca e le imprese danesi con investimenti in Italia presso la Residenza dell'ambasciatrice italiana. Nel primo trimestre 2025, l'interscambio commerciale è cresciuto di circa il 12%, con un aumento significativo del 15,3% delle esportazioni italiane verso la Danimarca. Nel 2024 l'interscambio ha superato i 7 miliardi di euro. A seguire, Tajani parteciperà alla cena informale dei ministri degli Esteri Ue, cui sono invitati anche Regno Unito, Islanda, Norvegia e il Presidente della Commissione per gli Affari Esteri del Parlamento Europeo.
Domani Tajani parteciperà alle sessioni a porte chiuse del Consiglio informale Ue sotto presidenza danese, rispettivamente dedicate alla guerra in Ucraina, al possibile utilizzo dei capitali russi congelati e alla situazione in Medio Oriente. Sull'Ucraina, si tratta della prima discussione a 27 dei ministri degli Esteri Ue dopo i vertici in Alaska e a Washington. Tra i temi in discussione: la coesione europea e l'unità transatlantica, la sicurezza e difesa europea, la necessità di garanzie di sicurezza per l'Ucraina basate sull'art. 5 della Nato.
Sul Medio Oriente, il dibattito si concentrerà sugli sforzi umanitari a Gaza e la stabilizzazione attraverso una possibile missione a guida araba sotto l'egida dell'Onu. Sull'Iran, l'Alta Rappresentante Ue per gli Affari Esteri Kaja Kallas e il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul forniranno aggiornamenti sull'ultimo incontro degli E3 (Francia, Germania e Regno Unito) e dell'Ue con le controparti iraniane sul nucleare, e saranno discussi i seguiti dell'attivazione del meccanismo di ripristino (il cosiddetto 'snapback') delle sanzioni onusiane contro l'Iran, sospese nel 2016 con il JCPoA. I lavori forniranno anche l'occasione per un coordinamento europeo in vista della Settimana di Alto Livello dell'Assemblea Generale Onu prevista dal 22 al 27 settembre prossimi.