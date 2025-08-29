Mosca critica la Nato: "militarizzazione aggressiva dell'Europa"

ADV
AGI - La Russia ha denunciato la "militarizzazione aggressiva" portata avanti dalla Nato in Europa.
"La Nato sta proseguendo la sua linea di militarizzazione aggressiva e ingiustificata del continente europeo", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. La portavoce come esempio, tra gli altri, porta "i lavori per espandere i contingenti dell'Alleanza nei Paesi baltici e dispiegarli in Finlandia". "Tali azioni della Nato portano a un'ulteriore escalation della situazione politico-militare in Europa", ha concluso Zakharova nel suo briefing con la stampa, come riporta Ria Novosti.
