Mosca critica la Nato: "militarizzazione aggressiva dell'Europa"
Mosca critica la Nato: "militarizzazione aggressiva dell'Europa"
Home>Estero

Mosca critica la Nato: "militarizzazione aggressiva dell'Europa"

Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova
V-Day: Putin a Mosca con i leader anti-Occidente. Ecco le presenze europee
Aleksandr NEMENOV / AFP - Un convoglio dell'esercito russo composto da carri armati e altri veicoli militari attraversa il centro di Mosca durante le prove per la parata del Giorno della Vittoria
russia ue nato
di lettura

AGI - La Russia ha denunciato la "militarizzazione aggressiva" portata avanti dalla Nato in Europa.

ADV

"La Nato sta proseguendo la sua linea di militarizzazione aggressiva e ingiustificata del continente europeo", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. La portavoce come esempio, tra gli altri, porta "i lavori per espandere i contingenti dell'Alleanza nei Paesi baltici e dispiegarli in Finlandia". "Tali azioni della Nato portano a un'ulteriore escalation della situazione politico-militare in Europa", ha concluso Zakharova nel suo briefing con la stampa, come riporta Ria Novosti.

ADV
ADV