Naufragio in Mauritania, almeno 69 migranti morti  

AGI - Il bilancio del naufragio di un'imbarcazione di migranti capovolta al largo delle coste della Mauritania è di 69 morti accertati. Lo riferiscono le autorità locali, dopo che precedentemente le vittime erano 49 e i dispersi 100. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di martedì, quando i migranti hanno visto le luci di una città al largo della costa mauritana, circa 80 chilometri a nord della capitale Nouakchott, e "si sono spostati su un lato, facendola capovolgere", ha riferito un alto funzionario della guardia costiera. Una delle pattuglie della guardia costiera e' riuscita a salvare 17 persone, ha sottolineato la stessa fonte.
Secondo una dichiarazione dei migranti, l'imbarcazione aveva lasciato il Gambia una settimana prima con circa 160 persone a bordo, tra cui cittadini senegalesi e gambiani. I viaggiatori che attraversano la Mauritania provengono solitamente dai paesi limitrofi e cercano di raggiungere l'Europa. Ma le forti correnti oceaniche e le fragili condizioni delle imbarcazioni rendono la lunga traversata pericolosa. Alcuni tentano anche di attraversare il Sahara, che comprende il 90% del territorio mauritano, sfidando temperature superiori ai 45 gradi.
Gli annegamenti sono frequenti durante la pericolosa traversata tra Africa ed Europa, con forti correnti oceaniche e imbarcazioni fatiscenti che rendono la lunga traversata pericolosa.
Almeno 10.457 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere la Spagna via mare nel 2024, secondo la Ong Caminando Fronteras. I funzionari non hanno specificato dove fossero diretti i migranti coinvolti nell'incidente di martedì.
Human Rights Watch, scrive il Guardian, ha denunciato abusi sui migranti da parte di funzionari della sicurezza mauritani. In un rapporto di 142 pagine pubblicato mercoledì, HRW ha affermato di aver documentato "l'uso da parte della polizia di misure di contenzione prolungate e dolorose, cibo e acqua limitati e altri maltrattamenti" in una repressione finanziata dal 2024 da un accordo da 210 milioni di euro (182 milioni di sterline) con l'Unione europea.