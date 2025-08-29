L'esercito israeliano: "Da oggi città di Gaza è zona di guerra"

AGI - Niente più pause umanitarie nei combattimenti nella città di Gaza: da oggi il capoluogo della Striscia è zona di guerra. Ad annuncialo è stato l'Idf in un post sui social media.
"In conformità con la valutazione della situazione e le direttive del livello politico, a partire da oggi (venerdi') alle ore 10:00 la pausa tattica locale nelle attività militari non sarà applicata all'area della città di Gaza, che costituisce una zona di combattimento pericolosa", si legge.
"L'Idf continuerà a sostenere gli sforzi umanitari parallelamente alle operazioni offensive contro le organizzazioni terroristiche", si assicura.
Per tutta la notte,droni, artiglieria pesante e aerei da combattimento hanno effettuato una serie di attacchi mortali, molti dei quali concentrati nella parte settentrionale della Striscia, in un'area nota come as-Sudaniya, al largo della strada costiera vicino a Beit Lahiya. La stragrande maggioranza delle persone in fuga dalla parte nord-orientale di Gaza City si è rifugiata in questa particolare area.
Secondo quanto riferisce al Jazeera, sarebbero almeno 41 i palestinesi uccisi dall'alba in attacchi israeliani in tutta Gaza, di cui cinque nell'area di al-Mawasi, 'zona umanitaria' nel sud designata da Israele come sicura.
