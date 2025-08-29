L'esercito israeliano: "Da oggi città di Gaza è zona di guerra"
L'esercito israeliano annuncia: "Da oggi la città di Gaza è zona di guerra"
Home>Estero

L'esercito israeliano annuncia: "Da oggi la città di Gaza è zona di guerra"

Lo ha annunciato l'Idf in un post social
L'Esercito israeliano
Jack GUEZ / AFP - L'Esercito israeliano
medio oriente gaza israele
di lettura

AGI - Niente più pause umanitarie nei combattimenti nella città di Gaza: da oggi il capoluogo della Striscia è zona di guerra. Ad annuncialo è stato l'Idf in un post sui social media.

ADV

"In conformità con la valutazione della situazione e le direttive del livello politico, a partire da oggi (venerdi') alle ore 10:00 la pausa tattica locale nelle attività militari non sarà applicata all'area della città di Gaza, che costituisce una zona di combattimento pericolosa", si legge.
"L'Idf continuerà a sostenere gli sforzi umanitari parallelamente alle operazioni offensive contro le organizzazioni terroristiche", si assicura.

ADV

Per tutta la notte,droni, artiglieria pesante e aerei da combattimento hanno effettuato una serie di attacchi mortali, molti dei quali concentrati nella parte settentrionale della Striscia, in un'area nota come as-Sudaniya, al largo della strada costiera vicino a Beit Lahiya. La stragrande maggioranza delle persone in fuga dalla parte nord-orientale di Gaza City si è rifugiata in questa particolare area.

Secondo quanto riferisce al Jazeera, sarebbero almeno 41 i palestinesi uccisi dall'alba in attacchi israeliani in tutta Gaza, di cui cinque nell'area di al-Mawasi, 'zona umanitaria' nel sud designata da Israele come sicura.

Leggi anche:
Aiuti alimentari a Gaza
La denuncia dell'Onu: "A Gaza fatto entrare solo 59% dei convogli umanitari"
Nonostante l'allentamento delle restrizioni da parte di Israele all'ingresso di convogli umanitari a Gaza, i rifornimenti sono ancora complessi e spesso ostacolati
Leggi anche:
Pizzaballa e Teofilo III
La resistenza dei religiosi a Gaza contro l'assedio
In questi mesi di bombardamenti, le chiese sono diventate rifugio per malati, sfollati, bambini ridotti allo stremo. Luoghi non più di preghiera, ma di assistenza, ultimi presidi di umanità in una terra martoriata dalle bombe

Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone

ADV