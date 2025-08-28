La Russia attende di vedere "Il mago del Cremlino"

AGI - Al Cremlino non hanno ancora visto il film "Il mago del Cremlino", in cui l'attore britannico Jude Law interpreta il presidente russo Vladimir Putin e che sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.
"No. Non l'abbiamo ancora visto", ha dichiarato il portavoce presidenziale Dmitri Peskov alla stampa. Il film, diretto da Olivier Assayas e adattamento dell'omonimo romanzo del politologo Giuliano Da Empoli, vede la partecipazione anche di Paul Dano e Alicia Vikander. Peskov ha dichiarato all'epoca che i creatori del film non avevano mai contattato il Cremlino.
"Non ne sappiamo nulla. Non sappiamo esattamente di cosa tratta, qual è la trama, ecc. Nessuno ci ha contattato", ha dichiarato lo scorso gennaio Peskov.
Il romanzo, diventato un best-seller in Francia, racconta la storia di un personaggio immaginario di nome Vadim Baranov, stretto consigliere del leader del Cremlino, che accompagna il lettore in un viaggio nel cuore del potere russo.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone