I Guerrieri di Terracotta robot incantano il Mondiale degli umanoidi

AGI - La loro danza ha incantato la giuria. Tanto che nove Guerrieri di Terracotta robot si sono aggiudicati medaglia d'oro per la danza di gruppo assegnata ai Giochi mondiali dei robot umanoidi 2025 che si sono tenuti a Pechino. A diffondere il video dell'esibizione è stato il ministero degli Esteri cinese.
Nel filmato si vedono cinque guerrieri danzare al ritmo di tamburi virtualmente suonati da altri quattro umanoidi che dettano il tempo, virtualmente diretti dall'unico umano in squadra. I robot sono stati progettati con armature dell'era Qin stampate in 3D. Ai mondiali di metà agosto nella capitale cinese hanno partecipato 280 squadre da 16 paesi, con oltre 500 robot umanoidi che si sono sfidati in 26 gare, compresi incontri di pugilato e calcio.
