Nuovo attacco russo a Kiev. Almeno 4 morti e 12 feriti

AGI - È di almeno 10 morti, tra cui un bambino, il bilancio del nuovo massiccio attacco russo su Kiev. Lo ha riferito il capo del Servizio di emergenza della capitale, Timur Tkachenko, su Telegram, aggiungendo che i feriti sono 48. Lo riporta l'agenzia Unian. Ma sono numeri che potrebbero ancora cambiare dato che alcune persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie.
La Russia ha lanciato 598 droni e 31 missili balistici e da crociera contro l'Ucraina ha poi fatto sapere l'Aeronautica militare ucraina in una nota. Secondo i dati preliminari, 563 droni, nonché 26 missili, sono stati abbattuti o bloccati. Circa un centinaio di persone hanno trovato rifugio in una stazione della metropolitana, alcune con sacchi a pelo, altre insieme ai propri animali domestici. Si tratta di uno degli attacchi più gravi contro Kiev dall’inizio della guerra, dopo quello del 31 luglio che causò oltre 30 morti, inclusi cinque bambini.
Confermati poi i “danni significativi” a diversi edifici residenziali. Il sindaco Vitali Klitschko ha parlato di “attacco massiccio” che ha colpito cinque distretti della capitale, facendo crollare un palazzo di cinque piani nel quartiere Darnytsky. Il ministro degli Esteri, Andriy Sybiga, ha riferito che l'edificio della missione dell'Unione Europea a Kiev è stato danneggiato in seguito all'attacco notturno delle Forze russe sulla capitale. Sybiga ha pubblicato anche fotografie che mostrano finestre e soffitti danneggiati in una delle stanze della missione diplomatica.
Quanto accaduto, ammonisce il ministro, "richiede la condanna non solo dell'Ue, ma del mondo intero". "Qualunque cosa Putin abbia detto in Alaska, le sue azioni reali rifiutano la diplomazia, il dialogo e gli sforzi di pace", ha aggiunto il capo della diplomazia ucraina riferendosi ai recenti colloqui tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Vladimir Putin ad Anchorage.
Zelensky attacca la Russia
Il massiccio attacco dimostra che Mosca non ha alcun interesse per la "vera diplomazia", ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che "la Russia sta scegliendo i missili balistici invece del tavolo dei negoziati".
Mosca "sceglie di continuare a uccidere invece di porre fine alla guerra", ha aggiunto il presidente ucraino in un post su Telegram. L'Ucraina, ha ammonito Zelensky, si aspetta ora una "reazione" dal mondo, comprese nuove sanzioni; ha poi invitato in modo diretto la Cina, alleata del Cremlino, e l'Ungheria, membro dell'Ue, ad assumere posizioni forti.
Lo stallo dei negoziati
L’attacco arriva mentre Mosca e Kiev si accusano a vicenda per lo stallo nei negoziati di pace guidati dal presidente statunitense Donald Trump. Nelle ultime settimane la Russia ha continuato ad avanzare lentamente sul terreno, mentre si sono intensificati i tentativi diplomatici. Tuttavia, progressi concreti non se ne sono visti. Kiev chiede garanzie di sicurezza dall’Occidente prima di firmare qualsiasi accordo, inclusa l’ipotesi di dispiegare forze di pace internazionali, proposta che Mosca ha definito “irrealistica”.
Zelensky, alla vigilia di un nuovo incontro della sua amministrazione con funzionari statunitensi a New York, ha denunciato “segnali molto arroganti e negativi da Mosca riguardo ai negoziati”, invocando maggiore pressione internazionale per “costringere la Russia a fare passi concreti”.