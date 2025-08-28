Milei preso a sassate durante un corteo presidenziale in Argentina
Milei preso a sassate durante un corteo presidenziale in Argentina
Home>Estero

Milei preso a sassate durante un corteo presidenziale in Argentina

L'auto in cui viaggiava il presidente argentino è stato oggetto di lanci e proteste
Milei
Juan Mabromata / AFP - Javier Milei
javier milei argentina
di lettura

AGI - Il presidente argentino Javier Milei è stato bersaglio di lancio di pietre mentre si trovava impegnato per una campagna elettorale in auto a Lomas de Zamora, in provincia di Buenos Aires, da manifestanti che protestavano per uno scandalo di corruzione.

ADV

Milei, impegnato in una campagna per le elezioni di medio termine di ottobre, si trovava sul retro di un pick-up e stava salutando i sostenitori quando alcuni manifestanti hanno iniziato a lanciare piante, pietre e bottiglie contro il suo veicolo.

ADV

Il veicolo che trasportava il presidente e sua sorella, Karina Milei, insieme ad altri funzionari, si è allontanato immediatamente. Milei portato via dalla sua scorta, non ha riportato ferite dopo l'attacco al suo corteo, ha scritto il portavoce presidenziale Manuel Adorni su X.

ADV