Milei preso a sassate durante un corteo presidenziale in Argentina

AGI - Il presidente argentino Javier Milei è stato bersaglio di lancio di pietre mentre si trovava impegnato per una campagna elettorale in auto a Lomas de Zamora, in provincia di Buenos Aires, da manifestanti che protestavano per uno scandalo di corruzione.
Milei, impegnato in una campagna per le elezioni di medio termine di ottobre, si trovava sul retro di un pick-up e stava salutando i sostenitori quando alcuni manifestanti hanno iniziato a lanciare piante, pietre e bottiglie contro il suo veicolo.
Demonstrators protesting a corruption scandal pelted Argentina President Javier Milei with plants, rocks and bottles near Buenos Aires on Wednesday. The libertarian leader was not hurt and was whisked away by his security detail https://t.co/FEMz4cOMo0 pic.twitter.com/CMFc16lTIZ— AFP News Agency (@AFP) August 27, 2025
Il veicolo che trasportava il presidente e sua sorella, Karina Milei, insieme ad altri funzionari, si è allontanato immediatamente. Milei portato via dalla sua scorta, non ha riportato ferite dopo l'attacco al suo corteo, ha scritto il portavoce presidenziale Manuel Adorni su X.