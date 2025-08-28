Allarme polpi in Gran Bretagna: stanno sterminando i crostacei

AGI - Per i pescatori è una iattura: l'abnorme proliferazione di polpi che si sta registrando nel sudovest dell'Inghilterra sta facendo scomparire i granchi per cui quelle acque erano famose. E sui cui si regge il settore ittico del Devon e della Cornovaglia. Secondo l'agenzia governativa Marine Management, i pescatori britannici hanno raccolto più di 1.200 tonnellate di polpo durante i primi sei mesi del 2025. Nello stesso periodo del 2023 erano stati meno di 150 e non avevano raggiunto gli 80 nei primi sei mesi del 2024. Al contrario, la pesca di crostacei come la granseola è diminuita considerevolmente nel 2025.
Gli intelligentissimi molluschi a otto braccia sono notoriamente voraci e ghiotti di crostacei come granchi e ostriche. E con il riscaldamento degli oceani che sta favorendo la moltiplicazione dei polpi a ritmi sempre più incontrollati e incontrollabili, anche in Italia, le conseguenze per i pescatori di crostacei sono catastrofiche.
Alcuni pescatori hanno deciso di riconvertirsi alla vendita di polpi e questo li ha salvati per un momento. Ma "siamo davvero preoccupati per l'impatto sulle popolazioni di crostacei nel sud-ovest", ha spiegato Beshlie Pool, capo dell'associazione dei pescatori di pesce nel South Devon e nel Canale della Manica, con più di cinquanta barche.
Le amministrazioni locali e il governo hanno commissionato uno studio sul fenomeno. Un primo rapporto dovrebbe essere pubblicato in ottobre.
Secondo Bryce Stewart, ricercatore dell'Università di Plymouth, che sta conducendo lo studio, le precedenti fioriture di polpi nel Regno Unito, nel 1899 e negli anni '30 e '50, sono state precedute da un riscaldamento del mare. A suo avviso, i polpi si riproducono nelle acque locali e sopravvivono durante l'inverno. I polpi dalle lunghe braccia dell'Atlantico, sia maschi sia femmine, in genere vivono intorno ai 18 mesi e di solito muoiono poco dopo la riproduzione.
